Пьяные полицейские в Николаеве справили нужду на автомобиль и стреляли в его владельца

В ГБР рассказали о необычном случае в Николаеве: пьяные правоохранители справили нужду на автомобиль незнакомого мужчины, а потом еще и подстрелили его за замечание.

Инцидент произошел вечером 21 марта, однако детали его Государственное бюро расследования обнародовало на официальном сайте только через несколько дней.

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Что известно о стрельбе в Николаеве при участии пьяных полицейских

Правоохранители – члены подразделения специального назначения полиции Николаева – после непродолжительного обсуждения решили справить естественную нужду без посещения туалета.

Чтобы не беспокоить этими действиями жителей района, полицейские для прикрытия выбрали автомобиль, припаркованный возле одного из домов.

Такое развитие событий не понравился владельцу автомобиля, который как раз в это время дышал свежим воздухом на балконе собственной квартиры в этом же доме.

Мужчина сделал полицейским устное вежливое замечание, но в ответ услышал вместо извинений только нецензурную брань. Что и не удивительно, так как полицейские находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ситуация обострилась, когда владелец обиженного полицейскими автомобиля вышел на улицу. Там словесный конфликт довольно быстро перерос в драку.

Защищая свою точку зрения, один из правоохранителей выстрелил в мужчину , причем трижды. К счастью, стрелял он из травматического оружия – пострадавший жив, но получил несколько пулевых ранений и ушиб головы.



ГБР сфотографировало следы преступления, которые оставил на шине автомобиля один из полицейских



К сожалению, инцидент завершился стрельбой и пролитой кровью

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