В Вишневом, что на Киевщине, пьяный водитель устроил стрельбу по прохожим. Все потому, что сделали ему замечание из-за неправильной парковки. Выяснилось, что ранее стрелок работал в полиции.

Сообщение о звуках выстрелов поступило от местных жителей в полночь 1 июня, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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На месте происшествия правоохранители изъяли гильзы. Также они опросили пострадавших и вызвали им скорую. После медицинского осмотра участники инцидента покинули больницу.

Детали инцидента

Сначала между бывшим полицейским и прохожими завязался конфликт, он перерос в драку. Впоследствии водитель совершил несколько хаотичных выстрелов из пистолета. Он добровольно отдал оружие для проведения экспертизы.

Известно, что 34-летнего мужчину, который устроил стрельбу, уволили из-за ряда нарушений. В частности – за вождение в состоянии алкогольного опьянения и поведение, которое порочит честь и достоинство правоохранителя.



Оружие, изъятое у стрелка / Фото Нацполиции

Экспертиза установит степень тяжести нанесенных телесных повреждений всем фигурантам конфликта. Правоохранители уже открыли уголовное производство факту хулиганства. Стрелку грозит лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.