Однако в правоохранительных органах инцидент пытаются замять. По информации СМИ, его пока не уволили и даже не привлекли к дисциплинарной деятельности.
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Что известно об инциденте в Болградском районе
Авария на пункте пропуска "Виноградовка" произошла около 19:00. Инспектор измаильской полиции ехал за рулем автомобиля Mercedes-Benz на болгарских номерах. Он двигался в направлении границы с Молдовой.
По правилам проезда пункта пропуска, необходимо остановиться. Однако водитель не сбавил скорость – он снес шлагбаум и проехал еще 50 метров. В будке возле ограничителя скорости находилась работница Госпогранслужбы, которая чудом не пострадала.
Разломанная ограда контрольно-пропускного пункта / Фото "Бессарабия INFORM"
К авто, которое все же остановилось, подбежали пограничники. Из салона вышел мужчина с признаками опьянения и резким запахом алкоголя. Как сообщают СМИ, он с трудом разговаривал и не понимал, что происходит.
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Место ДТП вблизи границы с Молдовой / Фото "Бессарабия INFORM"
Что выяснили правоохранители
- На место ДТП вызвали полицейских.
- Они выяснили, что за рулем авто находился их коллега.
- Он работает в Измаильском районном отделе полиции и проживает в Болграде.
- Мужчина отказался от прохождения алкотеста.
- На него составили админпротокол за нарушение правил дорожного движения и управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.