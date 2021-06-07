Однако в правоохранительных органах инцидент пытаются замять. По информации СМИ, его пока не уволили и даже не привлекли к дисциплинарной деятельности.

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Что известно об инциденте в Болградском районе

Авария на пункте пропуска "Виноградовка" произошла около 19:00. Инспектор измаильской полиции ехал за рулем автомобиля Mercedes-Benz на болгарских номерах. Он двигался в направлении границы с Молдовой.

По правилам проезда пункта пропуска, необходимо остановиться. Однако водитель не сбавил скорость – он снес шлагбаум и проехал еще 50 метров. В будке возле ограничителя скорости находилась работница Госпогранслужбы, которая чудом не пострадала.



Разломанная ограда контрольно-пропускного пункта / Фото "Бессарабия INFORM"

К авто, которое все же остановилось, подбежали пограничники. Из салона вышел мужчина с признаками опьянения и резким запахом алкоголя. Как сообщают СМИ, он с трудом разговаривал и не понимал, что происходит.

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Место ДТП вблизи границы с Молдовой / Фото "Бессарабия INFORM"

Что выяснили правоохранители