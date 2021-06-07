Пьяный полицейский на авто разнес пограничный пункт в Одесской области: фото

7 июня 2021 , 13:19
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Источник:

"Бессарабия INFORM"

Сотрудник измаильского отдела полиции разнес пограничный пункт пропуска. Инцидент произошел в Болградском районе Одесской области вечером 3 июня.

Однако в правоохранительных органах инцидент пытаются замять. По информации СМИ, его пока не уволили и даже не привлекли к дисциплинарной деятельности.

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Что известно об инциденте в Болградском районе

Авария на пункте пропуска "Виноградовка" произошла около 19:00. Инспектор измаильской полиции ехал за рулем автомобиля Mercedes-Benz на болгарских номерах. Он двигался в направлении границы с Молдовой.

По правилам проезда пункта пропуска, необходимо остановиться. Однако водитель не сбавил скорость – он снес шлагбаум и проехал еще 50 метров. В будке возле ограничителя скорости находилась работница Госпогранслужбы, которая чудом не пострадала.


Разломанная ограда контрольно-пропускного пункта / Фото "Бессарабия INFORM"

К авто, которое все же остановилось, подбежали пограничники. Из салона вышел мужчина с признаками опьянения и резким запахом алкоголя. Как сообщают СМИ, он с трудом разговаривал и не понимал, что происходит.

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Место ДТП вблизи границы с Молдовой / Фото "Бессарабия INFORM"

Что выяснили правоохранители

  • На место ДТП вызвали полицейских.
  • Они выяснили, что за рулем авто находился их коллега.
  • Он работает в Измаильском районном отделе полиции и проживает в Болграде.
  • Мужчина отказался от прохождения алкотеста.
  • На него составили админпротокол за нарушение правил дорожного движения и управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.
Автор: Вікторія Андрєєва