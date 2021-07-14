Мужчина "заминировал" базу отдыха под Одессой: напился и заскучал

14 июля 2021 , 13:59
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Источник:

полиция Одесской области

Под Одессой мужчина сообщил, что заминировал базу отдыха. Впоследствии оказалось, что он это сделал со скуки. Злоумышленник в этот момент был пьян.

Инцидент произошел в селе Грибовка. Об этом сообщили 13 июля.

Другое минирование Львовянка на рассвете заявила, что заминировала 2 здания полиции: ее личность установили

Взрывчатку не обнаружили

  • Мужчина позвонил в ГСЧС.
  • Спасатели сразу перенаправили информацию правоохранителям.
  • На место поехали следователи и взрывотехники.
  • Однако никакой взрывчатки там не обнаружили.
  • Заявитель сказал, что он таким образом развлекался.
  • Злоумышленник отдыхал на "заминированной" базе.

Что грозит за такое "минирование"

На злоумышленника составили 2 админпротокола по разным статьям – мелкое хулиганство и заведомо ложный вызов специальных служб.

За содеянное мужчине грозят 2 штрафа от 51 до 119 гривен. Также возможно наказание в виде общественных работ, исправительных работ или административного ареста.

Обратите внимание! В Киеве мужчина сообщил, что заминировал собственную квартиру. Он это сделал, когда напился после ссоры с женой. Правоохранители открыли производство и теперь злоумышленнику грозит тюрьма.
Автор: Олександр Марчак