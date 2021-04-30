В метро Днепра вечером 29 апреля контролер не пропустила мужчину в нетрезвом состоянии. За это он ее ударил и женщине пришлось обращаться к врачам. Момент конфликта зафиксировали камеры наблюдения.

Это случилось на станции метро "Покровская" в 21:52. Впоследствии нападавшего задержали правоохранители.

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После обращения к медикам женщине наложили 8 швов возле носа. Нападавшим оказался мужчина, которому примерно 41 год (родился в 1980 году). Он в этот вечер был пьян. Когда контролер его не пропустила, мужчина ударил ее и пошел выходу

Мужчина напал на контролершу метро в Днепре: видео "Дніпро.TV"

Однако на втором видео, которое опубликовали в сети, видно, что нападавшего в метро задержали правоохранители. Задержание произошло в 22:06.

Пьяного мужчину задержали за нападение на контролершу: видео "Дніпро.TV"

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