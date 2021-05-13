В центре Днепра недавно посадили аллею с молодыми деревьями на проспекте Александра Поля. Однако 8 мая саженцы на ней поломали. Впоследствии полиция нашла подозреваемого, им оказался подросток. Теперь парень должен заплатить 2 штрафа.

Злоумышленнику 17 лет, и его задержали 12 мая. Парень признался в содеянном и сказал, что сделал это будучи пьяным.

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Молодые деревья, которые поломали в Днепре / Фото полиции Днепровского района

Больше о задержанном

Правоохранители рассказали журналистам, что выписали парню сразу 2 админпротокола. Они были по разным статьям:

Мелкое хулиганство – штраф от 51 до 119 гривен.

Появление в общественных местах в пьяном виде – штраф от 17 до 85 гривен.



Одно из деревьев, которые поломали в Днепре / Фото полиции Днепровского района

Больше об этой аллее

Деревья там посадили меньше месяца назад, 17 апреля. Это сделали, когда проходила акция "Днепр цветущий".



Днепряне на акции "Днепр цветущий" / Фото сообщества Центрального района Днепра

Как сообщили в сообществе Центрального района Днепра, тогда высадили всего 20 деревьев и 80 кустов. Сколько из них сейчас поломаны – неизвестно, однако на фото примерно 5 сломанных саженцев.



Жители Днепра сажают деревья в рамках акции "Днепр цветущий" / Фото сообщества Центрального района Днепра