Пьяный подросток размахивал пистолетом и угрожал людям посреди улицы в Одессе

29 сентября 2021 , 15:11
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Патрульная полиция Одесской области

На проспекте Академика Глушко в Киеве 17-летний размахивал предметом, похожим на пистолет, среди улицы. Он был в нетрезвом состоянии. К счастью, никто не пострадал.

Несовершеннолетний размахивал пистолетом 29 сентября утром. На место вызвали следственно-оперативную группу и мать парня.

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Не мог объяснить своих действий

Патрульные задержали несовершеннолетнего парня, который размахивал среди улицы пистолетом и угрожал людям. 17-летний одессит был в состоянии алкогольного опьянения.

Когда полицейские приехали, подросток не смог объяснить своих действий. Для установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Также на место приехала мать несовершеннолетнего парня.

Подростки подожгли дом в Одесской области

  • Еще один инцидент с участием подростков произошел в селе Куяльницкого общины.
  • Там двое несовершеннолетних решили развлечься и подожгли дом многодетного отца-одиночки. Мужчина остался один с 5 детьми.
  • Во время пожара, к счастью, никто не пострадал. В доме в то время никого не было.
  • В полиции открыли производство из-за умышленного уничтожения или повреждения имущества. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.
  • Поскольку к преступлению причастны несовершеннолетние (9 и 13 лет), то вместо них будут отвечать родители.
Автор: Марта Кушка