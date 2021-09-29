Пьяный подросток размахивал пистолетом и угрожал людям посреди улицы в Одессе
Источник:Патрульная полиция Одесской области
На проспекте Академика Глушко в Киеве 17-летний размахивал предметом, похожим на пистолет, среди улицы. Он был в нетрезвом состоянии. К счастью, никто не пострадал.
Несовершеннолетний размахивал пистолетом 29 сентября утром. На место вызвали следственно-оперативную группу и мать парня.
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Не мог объяснить своих действий
Патрульные задержали несовершеннолетнего парня, который размахивал среди улицы пистолетом и угрожал людям. 17-летний одессит был в состоянии алкогольного опьянения.
Когда полицейские приехали, подросток не смог объяснить своих действий. Для установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Также на место приехала мать несовершеннолетнего парня.
Подростки подожгли дом в Одесской области
- Еще один инцидент с участием подростков произошел в селе Куяльницкого общины.
- Там двое несовершеннолетних решили развлечься и подожгли дом многодетного отца-одиночки. Мужчина остался один с 5 детьми.
- Во время пожара, к счастью, никто не пострадал. В доме в то время никого не было.
- В полиции открыли производство из-за умышленного уничтожения или повреждения имущества. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.
- Поскольку к преступлению причастны несовершеннолетние (9 и 13 лет), то вместо них будут отвечать родители.