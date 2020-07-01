В Киеве пьяный полицейский залезал на капоты автомобилей и перебегал через дорогу на "красный" свет – хорошо, хотя бы по пешеходному переходу.

Инцидент с пьяным правоохранителем произошел 30 июня в районе станции метро Васильковская в Голосеевском районе столицы. Видео с нарушителям опубликовал телеграмм-канал Teza.

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Очевидцы-водители авто вызвали милицию, и вскоре мужчины приехали патрульные. Когда дебошира задержали, тот предъявил удостоверение сотрудника полиции на имя Тарас Тарасов.

На видеозаписи видно, как нетрезвого мужчину просят представиться и объяснить свое поведение. Однако тот не может дать четкий ответ, едва держится на ногах еще и обвиняет коллег в якобы нарушении закона.

"Вы при исполнении, как вас зовут? У вас нашли жетон сотрудника полиции..." – пытаются выяснить обстоятельства правоохранители.

Какие проблемы у вас? Вы кто такие? Вы нарушаете закон...

– ответил мужчина с явными признаками опьянения.

В конце концов, полицейские забрали нарушителя с собой.

Смотрите видео с пьяным полицейским в Киеве: