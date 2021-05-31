Напились и хотели ехать: на Днепропетровщине полицейского уволили после скандала – видео

В городе Новомосковск Днепропетровской области жена полицейского села за руль навеселе. Когда ей сделали замечание, начала агрессивно себя вести. В этот момент в машине был и сам правоохранитель. Это все сняли на видео, и патрульного впоследствии уволили.
Лейтенант патрульной полиции 15 мая отдыхал с женой на берегу реки Самара. После этого они в нетрезвом состоянии сели в автомобиль и завели его.
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Больше о самом инциденте
- К супругам подошел активист Петр Пещерный, который пытался уговорить пару не ехать.
- Он это делал, поскольку видел, как они вместе пили алкоголь.
- Женщина говорила, что ей нужно доехать буквально за поворот.
- Однако впоследствии супруги сказали, что ехать им нужно примерно 1 километр.
- Впоследствии правоохранитель вышел из автомобиля.
- Он сказал, что сейчас позвонит к трезвому человеку, который их увезет.
- Также он признал, что пьяный за рулем – преступник.
- Однако диалог закончился тем, что выпившая женщина села в автомобиль и быстро уехала.
- При этом она оставила на берегу мужа.
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Как отреагировали в руководстве
Впоследствии этот инцидент прокомментировал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, в полиции начали служебное расследование этого инцидента.
А правоохранителя, который фигурировал на видео, уволили. Несмотря на это, бывший патрульный до сих пор утверждает, что его жена в тот день не пила алкоголь.Обратите внимание! Во Львове патрульные остановили машину, за рулем которой был пьяный водитель. Правоохранители начали составляли на него админпротокол. А таксист в этот момент просто заснул за рулем. Это случилось 13 мая.
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