Напились и хотели ехать: на Днепропетровщине полицейского уволили после скандала – видео

В городе Новомосковск Днепропетровской области жена полицейского села за руль навеселе. Когда ей сделали замечание, начала агрессивно себя вести. В этот момент в машине был и сам правоохранитель. Это все сняли на видео, и патрульного впоследствии уволили.

Лейтенант патрульной полиции 15 мая отдыхал с женой на берегу реки Самара. После этого они в нетрезвом состоянии сели в автомобиль и завели его.

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К супругам подошел активист Петр Пещерный, который пытался уговорить пару не ехать.

Он это делал, поскольку видел, как они вместе пили алкоголь.

Женщина говорила, что ей нужно доехать буквально за поворот.

Однако впоследствии супруги сказали, что ехать им нужно примерно 1 километр.

Впоследствии правоохранитель вышел из автомобиля.

Он сказал, что сейчас позвонит к трезвому человеку, который их увезет.

Также он признал, что пьяный за рулем – преступник.

Однако диалог закончился тем, что выпившая женщина села в автомобиль и быстро уехала.

При этом она оставила на берегу мужа.

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Как отреагировали в руководстве

Впоследствии этот инцидент прокомментировал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, в полиции начали служебное расследование этого инцидента.

А правоохранителя, который фигурировал на видео, уволили. Несмотря на это, бывший патрульный до сих пор утверждает, что его жена в тот день не пила алкоголь.

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