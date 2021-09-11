Пьяный россиянин проснулся в гробу с туалетной бумагой и вареньем: курьезное видео

В республике Коми в России в магазине ритуальных услуг утром нашли 19-летнего парня. Он заснул в гробу, а возле него лежали 8 рулонов туалетной бумаги и банка варенья.

Накануне пьяный злоумышленник проник в магазин, и решил поспать в гробу, крышка которого была открыта.

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Парень объяснил свой поступок

Утро 19-летнего юноши началось с того, что он проснулся в гробу, вокруг которого уже были правоохранители. Злоумышленник пояснил, что вечером напился и очень хотел спать. Поэтому ничего лучше, чем разбить витрину магазина ритуальных услуг и лечь в гроб он не придумал.

Зачем ему были нужны 8 рулонов туалетной бумаги и банка варенья – юноша объяснить не смог.

Правоохранители взяли с 19-летнего парня подписку о невыезде. Его действия квалифицировали как умышленное повреждение имущества.