В Киеве на Северном мосту нетрезвый водитель Ford протаранил иномарку Subaru и уехал с места ДТП. Впоследствии патрульные задержали нарушителя. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения – драгер показал в его крови 2,26 промилле, что в 10 раз превышает норму.

Детали пьяного ДТП в Киеве

Водитель Ford в состоянии алкогольного опьянения разъезжал по столице 13 июля. Сначала в полицию пожаловались граждане, которые рассказали, что автомобиль движется с многочисленными нарушениями и выполняет опасные маневры, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в фейсбуке.

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Впоследствии в полицию позвонил еще один мужчина и сообщил, что этот же водитель Ford влетел в его авто Subaru на Северном мосту. Однако после совершения ДТП пьяный водитель уехал с места происшествия.

К поискам автомобиля Ford привлекли все свободные экипажи и патрульных, которые следят за безопасностью города с помощью камер видеонаблюдения. Вскоре нарушителя остановили на улице Бальзака.

"При общении с водителем заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Результат осмотра с помощью Драгера – 2,26 промилле (при норме – 0,2 промилле)", – рассказали в полиции.

Правоохранители составили на мужчину 3 протокола:

за управление авто в состоянии опьянения,

нарушение ПДД, что привело к ДТП,

и оставление места ДТП.

Смотрите видео задержания нетрезвого водителя Ford в Киеве

Какое наказание грозит водителям за пьяное вождение?

Народные депутаты 13 июля проголосовали в первом чтении за законопроект, который усиливает ответственность водителей за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Если водитель в таком состоянии повлечет смертельную аварию ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Какие штрафы предусматривает законопроект:

за пьяное вождение – штраф в размере 10 200 гривен с лишением прав на один год;

повторное нарушение в течение года – 20 400 гривен штрафа с лишением прав на 3 года или административный арест на срок 10 суток;

если водитель в течение года попадается третий раз, ему грозит штраф 40 800 гривен с лишением прав на 10 лет или арест на 15 суток (тоже с лишением прав).

употребление алкоголя или наркотиков после ДТП и до осмотра повлечет 20 400 гривен штрафа или арест на 15 суток с лишением прав на срок до трех лет.

Документ также предлагает увеличить срок заключения до 7- 12 лет за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, которое привело к гибели нескольких человек.