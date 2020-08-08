В Одесской области нетрезвый водитель набросился на патрульных с кулаками, а потом начал кусаться. Так он пытался избежать наказания за пьяную езду и проезд на красный сигнал светофора.

Добошира поймали и взяли под стражу за нарушение ПДД и нападение на правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции. Смотрите также Пьяный водитель сбил маму и сына и скрылся: уровень алкоголя превышал норму в 9 раз – фото Как патрульные ловили пьяного кусючего водителя 36-летний водитель проехал на своем Fiat на красный свет, и ему приказали остановиться. На требование правоохранителей тот никак не отреагировал, а наоборот, прибавил газу. А за несколько сотен метров не справился с управлением и въехал в столб.

Увидев, что группа реагирования патрульной полиции едет следом, мужчина выбежал из автомобиля и бросился бежать. Когда стражи порядка все же догнали беглеца, он набросился на них с кулаками и даже больно покусал.

Уже в участке правоохранители обнаружили, что количество алкоголя в крови гражданина в раза превышала норму.

Суд уже избрал хулигану меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на сумму 35 тысяч гривен. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Задержанный водитель-хулиган / фото Нацполиции