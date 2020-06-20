Пьяный водитель покусал полицейского во Львове во время задержания: фото
Во время патрулирования во Львове полицейские остановили водителя BMW, который имел признаки алкогольного опьянения. Водителю это не понравилось – одного полицейского он ударил, а другого покусал. Теперь вместо штрафа он может получить куда более суровое наказание – вплоть до заключения на 5 лет.
Об этом рассказала в фейсбуке пресс-служба патрульной полиции Львовской области вечером 19 июня.
Читайте также Пьяный водитель снес остановку общественного транспорта в Кропивницком: фото
Водитель покусал полицейского: что известно об инциденте
- Примерно в 18 часов 19 июня полиция во Львове на улице Караджича остановила автомобиль BMW.
- Его водитель, как заметили правоохранители, имел заметные признаки сильного алкогольного опьянения.
- Во время поверхностного осмотра в салоне заметили две бутылки алкоголя – одну пустую и одну полную.
В салоне у руля заметили бутылки от алкоголя / Фото НПУ
- От проверки на драгере водитель отказался, более того – такое предложение вызвало у него агрессию.
- Полицейские решили задержать мужчину, однако 33-летний львовянин оказал яростное сопротивление.
- Во время задержания он укусил полицейского за руку, а другого ударил головой в лицо.
Водитель сопротивлялся при задержании и покусал полицейского / Фото НПУ
Какое наказание грозит водителю-кусальнику
Мужчину, конечно, задержали. Теперь кроме штрафа за управление транспортным средством в состоянии опьянения ему грозит ответственность за умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений.
Важно Во Львове задержали насильника 12-летнего мальчика
Минимальный штраф за нетрезвое вождение – 10 200 гривен (с 1 июля – от 17 000 гривен). Статья же за телесные повреждения полицейскому предусматривает наказание даже в виде лишения свободы до 5 лет.