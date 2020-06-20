Во время патрулирования во Львове полицейские остановили водителя BMW, который имел признаки алкогольного опьянения. Водителю это не понравилось – одного полицейского он ударил, а другого покусал. Теперь вместо штрафа он может получить куда более суровое наказание – вплоть до заключения на 5 лет.

Об этом рассказала в фейсбуке пресс-служба патрульной полиции Львовской области вечером 19 июня.

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Водитель покусал полицейского: что известно об инциденте

Примерно в 18 часов 19 июня полиция во Львове на улице Караджича остановила автомобиль BMW.

Его водитель, как заметили правоохранители, имел заметные признаки сильного алкогольного опьянения.

Во время поверхностного осмотра в салоне заметили две бутылки алкоголя – одну пустую и одну полную.



В салоне у руля заметили бутылки от алкоголя / Фото НПУ

От проверки на драгере водитель отказался, более того – такое предложение вызвало у него агрессию.

Полицейские решили задержать мужчину, однако 33-летний львовянин оказал яростное сопротивление.

Во время задержания он укусил полицейского за руку, а другого ударил головой в лицо.



Водитель сопротивлялся при задержании и покусал полицейского / Фото НПУ

Какое наказание грозит водителю-кусальнику

Мужчину, конечно, задержали. Теперь кроме штрафа за управление транспортным средством в состоянии опьянения ему грозит ответственность за умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений.

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