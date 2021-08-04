Авто столкнулись 3 августа. Водитель Mazda сразу предложил полицейским "решить" ситуацию. Он хотел дать взятку в достаточно большом размере. О точной сумме не сообщается.

К теме От удара перевернулся на крышу: пьяный львовянин без прав совершил тройное ДТП – фото

Личные проблемы

Виновник ДТП не отрицал, что он в нетрезвом состоянии. К тому же он выпивал, когда патрульные оформляли административный протокол. Водитель объяснял это тем, что у него проблемы в личной жизни.



В Одессе нетрезвый водитель спровоцировал ДТП с участием 5 автомобилей / Фото патрульной полиции Одесской области

Полицейские предупреждали мужчину, что за его поступки откроют уголовное дело. Также говорили, что снимают все на видео. Однако водитель их не слушал. Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.



К счастью, из людей никто не пострадал / Фото патрульной полиции Одесской области

Три протокола

Патрульные составили три административных протокола:

вождение авто пьяным;

нарушение правил дорожного движения и повреждение других автомобилей;

управление транспортным средством после ДТП.

Водителю максимально может грозить более 10 тысяч гривен штрафа.

Обратите внимание В Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП, в котором травмировался его ребенок



Продолжаются следственные действия / Фото патрульной полиции Одесской области