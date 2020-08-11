В Киеве пьяный водитель снес клумбы с цветами на аллее Героев Небесной Сотни. Мужчина был на автомобиле Lexus, а после совершения аварии спокойно поехал дальше. Полиция уже задержала его.

Мужчина на Lexus разнес клумбы

Утром 11 августа пьяный водитель на Lexus совершил ДТП на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, сообщил в фейсбуке первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Злоумышленник снес клумбы, а потом, будто ничего и не было, уехал с места ДТП. Задержали его уже через пол часа после инцидента.

Виновника ДТП мы обнаружили и привлекли к ответственности. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения,

– сообщил Белошицкий.

По его словам, из уст нарушителя лились агрессия, хамство, нецензурные высказывания. Водитель очень старался уладить ситуацию, однако его методы не помогали.

Злоумышленника задержали

Мужчину предупредили, что в случае невыполнения законного требования сотрудника полиции, он будет задержан. Предупреждения не подействовали.

В итоге полицейские были вынуждены применить при задержании силу.

На нарушителя составили протокол по 5 статьям о злостном неповиновении, мелком хулиганстве, вождении в состоянии опьянения, совершении ДТП и побеге с места аварии.

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Пьяный водитель разнес клумбы на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве / Фото Патрульной полиции



Чтобы задержать его, полицейские применили силу / Фото Патрульной полиции

В Киеве мужчина на Lexus разносит клумбы: видео