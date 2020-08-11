Пьяный водитель разнес клумбы на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве: фото, видео
В Киеве пьяный водитель снес клумбы с цветами на аллее Героев Небесной Сотни. Мужчина был на автомобиле Lexus, а после совершения аварии спокойно поехал дальше. Полиция уже задержала его.
Мужчина на Lexus разнес клумбы
Утром 11 августа пьяный водитель на Lexus совершил ДТП на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, сообщил в фейсбуке первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
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Злоумышленник снес клумбы, а потом, будто ничего и не было, уехал с места ДТП. Задержали его уже через пол часа после инцидента.
Виновника ДТП мы обнаружили и привлекли к ответственности. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения,
– сообщил Белошицкий.
По его словам, из уст нарушителя лились агрессия, хамство, нецензурные высказывания. Водитель очень старался уладить ситуацию, однако его методы не помогали.
Злоумышленника задержали
Мужчину предупредили, что в случае невыполнения законного требования сотрудника полиции, он будет задержан. Предупреждения не подействовали.
В итоге полицейские были вынуждены применить при задержании силу.
На нарушителя составили протокол по 5 статьям о злостном неповиновении, мелком хулиганстве, вождении в состоянии опьянения, совершении ДТП и побеге с места аварии.
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Пьяный водитель разнес клумбы на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве / Фото Патрульной полиции
Чтобы задержать его, полицейские применили силу / Фото Патрульной полиции
В Киеве мужчина на Lexus разносит клумбы: видео