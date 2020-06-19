Пьяный водитель снес остановку общественного транспорта в Кропивницком: фото
В Кропивницком пьяный мужчина на автомобиле Mazda 3 въехал в остановку общественного транспорта. Кроме того, злоумышленник не имел прав.
Детали ДТП в Кропивницком
Инцидент произошел примерно в 5 часов утра 19 июня на улице Новгородской. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции. По словам правоохранителей, автомобиль въехал в остановку на бешеной скорости.
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За рулем машины находился 22-летний мужчина. Патрульные, прибывшие на место, сразу заметили шаткую походку злоумышленника и запах алкоголя. Водитель согласился пройти осмотр на состояние опьянения. И врачи подтвердили, что он был пьян.
Водитель въехал в остановку на бешеной скорости / Фото пресс-службы Патрульной полиции
Кроме того, инспекторы выяснили, что мужчину ранее лишили права управления.
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Патрульные на нарушителя составили протоколы по таким нарушениям:
- отсутствие полиса обязательного страхования авто,
- управление авто лицом, лишенным права управления,
- совершение ДТП,
- управление авто в состоянии опьянения.
Также полицейские отстранили мужчину от управления авто А саму машину доставили на специальную площадку.
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ДТП произошло примерно в 5 часов утра, поэтому, к счастью, никто не пострадал