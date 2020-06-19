В Кропивницком пьяный мужчина на автомобиле Mazda 3 въехал в остановку общественного транспорта. Кроме того, злоумышленник не имел прав.

Детали ДТП в Кропивницком

Инцидент произошел примерно в 5 часов утра 19 июня на улице Новгородской. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции. По словам правоохранителей, автомобиль въехал в остановку на бешеной скорости.

Обратите внимание Пьяный экс-советник Кернеса Санин устроил масштабное ДТП в Харькове: 4 человек забрала "скорая"

За рулем машины находился 22-летний мужчина. Патрульные, прибывшие на место, сразу заметили шаткую походку злоумышленника и запах алкоголя. Водитель согласился пройти осмотр на состояние опьянения. И врачи подтвердили, что он был пьян.



Водитель въехал в остановку на бешеной скорости / Фото пресс-службы Патрульной полиции

Кроме того, инспекторы выяснили, что мужчину ранее лишили права управления.

Последствия утренних приключений для горе-водителя

Патрульные на нарушителя составили протоколы по таким нарушениям:

отсутствие полиса обязательного страхования авто,

управление авто лицом, лишенным права управления,

совершение ДТП,

управление авто в состоянии опьянения.

Также полицейские отстранили мужчину от управления авто А саму машину доставили на специальную площадку.

Еще один громкий инцидент Пьяная водитель сбила четырех детей в Винницкой области: один из мальчиков находится в коме



ДТП произошло примерно в 5 часов утра, поэтому, к счастью, никто не пострадал