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Пьяный военный устроил ДТП на Львовщине: погиб его коллега по службе

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ДТП на Львовщине
ДТП на Львовщине / Нацполиция

Вечером 10 мая на трассе "Киев – Чоп" в селе Солонка Пустомытовского района Львовской области произошло ДТП. В результате аварии погиб 28-летний военный из Сумской области.

Виновника аварии задержали для избрания меры пресечения, сообщает пресс-служба полиции.

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Что известно об обстоятельствах аварии

  • Пьяный военный за рулем автомобиля SEAT Ibiza врезался в Opel Vectra под управлением 40-летнего львовянина. В результате погиб пассажир SEAT.
  • По информации Zaxid.net, виновник ДТП и погибший человек – военнослужащие одной из львовских частей.
  • Оба – лейтенанты. Погибший родом из Сумской области, а водитель – из Пустомытовского района Львовщины.
  • Водитель SEAT задержан, ему будут выбирать меру пресечения. За совершение ДТП со смертельным исходом ему грозит до восьми лет лишения свободы.

аварія на львівщині
Фото Нацполиции с места аварии на Львовщине

Автор: Эмал Наби
Теги: Жертвы Вооруженные силы Украины Новости Львова Аварии и ДТП Новости Украины
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