Пьяный военный устроил ДТП на Львовщине: погиб его коллега по службе
Вечером 10 мая на трассе "Киев – Чоп" в селе Солонка Пустомытовского района Львовской области произошло ДТП. В результате аварии погиб 28-летний военный из Сумской области.
Виновника аварии задержали для избрания меры пресечения, сообщает пресс-служба полиции.
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Что известно об обстоятельствах аварии
- Пьяный военный за рулем автомобиля SEAT Ibiza врезался в Opel Vectra под управлением 40-летнего львовянина. В результате погиб пассажир SEAT.
- По информации Zaxid.net, виновник ДТП и погибший человек – военнослужащие одной из львовских частей.
- Оба – лейтенанты. Погибший родом из Сумской области, а водитель – из Пустомытовского района Львовщины.
- Водитель SEAT задержан, ему будут выбирать меру пресечения. За совершение ДТП со смертельным исходом ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Фото Нацполиции с места аварии на Львовщине
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