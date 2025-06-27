Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о ДТП в Белгородской области

По информации СМИ, накануне в поселке Майский Белгородской области 54-летний российский военнослужащий на "Москвиче" проехал на большой скорости на красный свет и сбил двух девушек 17 и 16 лет.

Пьяный российский военный устроил ДТП: смотрите видео

Они как раз переходили дорогу на пешеходном переходе. В результате ДТП 16-летняя девушка получила не совместимые с жизнью травмы и погибла на месте. Автомобиль протащил ее тело еще несколько десятков метров.

Другую девушку госпитализировали с травмами. По предварительной информации, в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

К слову, в апреле пьяный российский военный открыл огонь по своим сослуживцам в Белгородской области. Позже он забросил в блиндаж гранаты и убежал.