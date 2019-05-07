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      Пьяный депутат горсовета на Киевщине насмерть сбил отца с сыном на мотоцикле

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      На Киевщине пьяный депутат горсовета насмерть сбил мотоциклиста с пассажиром
      На Киевщине пьяный депутат горсовета насмерть сбил мотоциклиста с пассажиром / Фото из открытых источников

      В Киевской области между городом Яготин и селом Сотниковка автомобиль Chevrolet Niva столкнулся с мотоциклом Jawa. В результате как сам мотоциклист, так и его пассажир погибли на месте. Также известно, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. Происшествие случилось около 18:00 6 мая.

      Как выяснили правоохранители, Chevrolet Niva выехал на встречную полосу, а затем произошло его столкновение с мотоциклом.

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      В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла, жители села Сотниковка, от полученных травм погибли на месте. Им было 32 и 57 лет. Тела мужчин отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин их смерти. Также как улики с места инцидента изъяты автомобиль и мотоцикл – их полицейские поместили на площадку временного задержания транспортных средств.

      По информации пресс-службы Нацполиции в Киевской области, нарушителем оказался 32-летний житель Яготина, который одновременно является депутатом горсовета. Его уже задержали. Следствие установило, что на момент ДТП алкоголь в крови водителя лекговика составил 2,0 промилле (допустимая норма – 0,2).

      ДТП, Яготин, Київщина, депутат, мотоцикл
      Пьяное ДТП с участием депутата горсовета на Киевщине

      На месте происшествия работали руководство и следственно-оперативная группа Яготинского отделения полиции, эксперты-криминалисты, сотрудники Следственного управления полиции Киевщины, а также медики.

      По факту инцидента открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения. Сейчас идет следствие, правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

      Политиков уже не впервые ловят на управлении авто в состоянии алкогольного опьянения. В частности, в начале апреля на Столичном шоссе в Киеве патрульные после погони остановили автомобиль Audi. Его водителем оказался бывший народный депутат от "Батькивщины" Игорь Скосарь: собственно он так и представился правоохранителям. По результатам проверки на алкотестере, в организме водителя обнаружили 2,39 промилле алкоголя.

      Заметим, что с ноября штраф за управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения составляет от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен. Кроме того, у нарушителя будут забирать права на срок до трех лет.

      КАКИЕ ЕЩЕ ПЬЯНЫЕ ДТП СЛУЧАЛИСЬ НЕДАВНО В УКРАИНЕ:
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      Теги: Новости Украины Алкоголь Мото Жертвы Аварии и ДТП Новости Киева
      Источник: 24 канал
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