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      Пьяный экс-прокурор открыл стрельбу с балкона в Днепре, рядом играли дети: видео

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      В Днепре экс-прокурор устроил стрельбу рядом с детской площадкой
      В Днепре экс-прокурор устроил стрельбу рядом с детской площадкой / Скрин из видео

      В Днепре пьяный экс-прокурор с женой решили пострелять из охотничьего ружья прямо на балконе собственной квартиры в многоэтажке. Рядом расположена детская площадка, где играют дети. Обоих нарушителей уже задержала полиция.

      В полиции Днепропетровской области сообщили, что инцидент произошел около 17 часов вчера, 4 июня. Они стреляли с 11 этажа дома.

      Читайте также: Убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии

      Экс-прокурор вместе с женой успели сделать пять выстрелов, пока их задержала полиция, Оказалось, что оба были совершенно пьяны. Рядом с их домом во дворе – детская площадка. К счастью, на этот раз, никто не пострадал,
      – пишет Телеграмм 24 канала.

      46-летнего мужчину с женщиной задержали и доставили в Днепровский отдел полиции. Также полиция изъяла у них зарегистрированное охотничье ружье Cobalt 12 калибра.

      Правоохранители должны вручить обоим злоумышленникам уведомление о подозрении и будут решать вопрос об избрании меры пресечения. Экс-прокурору и его сообщнице грозит от 3-х до 7 лет лишения свободы.

       

       

       

      Заметим, подобные опасные развлечения устроили полицейские в Переяславе-Хмельницком. Однако, они закончились трагически. Пуля попала в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, через несколько дней мальчик умер в больнице.

      Что случилось в Переяславе-Хмельницком?31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.

      Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Они решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.

      Сначала подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Медики прооперировали мальчика, но не давали шансы на жизнь из-за критического состояния – у ребенка был полностью раздроблен череп, а вытащить пулю врачи так и не смогли. Вечером 3 июня Кирилл умер.

      Подозреваемым – старшему сержанту Владимиру Петровцу и лейтенанту Ивану Приходько – избрали меру пресечения 60 дней без права внесения залога. По статье умышленное убийство малолетнего ребенка обоим правоохранителям грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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      Теги: Новости Украины Оружие Полиция Алкоголь Криминальные новости Новости Днепра
      Источник: 24 канал
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