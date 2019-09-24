Пьяный киевлянин с похищенным ребенком попал в ДТП

Мужчина три дня пил и забрал у своей жены дочь. В состоянии опьянения он спровоцировал аварию, в которой, к счастью, никто не пострадал.

Патрулируя на трассе "Киев – Чоп", полицейские заметили густые клубы пыли. Как рассказали в полиции Киевщины, правоохранители поняли, что вблизи произошло ДТП. Поэтому другим автомобилям пришлось ехать в хаотичном направлении, поднимая пыль.

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Неподалеку патрульные увидели аварию, виновником которой был водитель кроссовера Hyundai Santa Fe. В салоне автомобиля находилась также 4-летняя дочь водителя и еще один выпивший. Они не пострадали.

Мужчина забрал у своей жены дочь и три дня не возвращал / фото патрульной полиции Киевской области

Патрульные предложили пройти водителю осмотр на состояние алкогольного опьянения. Мужчина согласился, результат положительный – 3.16 промилле.

При составлении админпротоколов патрульные нашли еще одного нетрезвого пассажира в багажнике: тот отдыхал.

Патрульные узнали контактные данные жены водителя и вызвали ее на место ДТП. Женщина рассказала, что ее муж находился в состоянии опьянения уже третий день, на этот момент забрал ребенка к себе и не возвращал. Девочку от горе-отца передали матери, а кроссовер эвакуировали на штрафстоянку.



Авто у пьяного водителя забрали на штрафплощадку / фото патрульной полиции Киевской области

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