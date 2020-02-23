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      Пьяный мужчина сообщил о взрывчатке в супермаркете Харькова, но это было мясо

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      В Харькове пьяный мужчина выдал мясо за взрывчатку / censor.net.ua

      Харьковские правоохранители задержали мужчину, который сообщил о якобы заминировании супермаркета. На самом деле на месте "взрывчатки" был кусок мяса.

      Звонок о "заминировании" правоохранители получили 22 февраля примерно в половине шестого вечера, сообщает пресс-служба полиции.

      Интересно: На Харьковщине женщина обматерила гражданского мужа: ее оштрафовали

      Мужчина сообщил, что в супермаркете на проспекте Московском в одной из ячеек камеры хранения лежит взрывчатка. Правоохранители никаких взрывоопасных предметов или веществ в ячейке не нашли. Однако там лежал кусок мяса. Эвакуацию не проводили.

      Во время отработки района сотрудники отдела криминальной полиции совместно с патрульными полицейскими по ориентировке обнаружили гражданина, который сделал ложное сообщение. Им оказался 32-летний гражданин,
      – говорится в сообщении.

      Впоследствии в полиции выяснили, что 32-летний гражданин, который сообщил о "заминировании", находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит заключение на срок от 2 до 6 лет. Досудебное расследование продолжается.

      Важно! Кабмин намерен усилить ответственность за заведомо ложное сообщение о минировании зданий, больниц и других общественно важных объектов. Сейчас наказание за ложное сообщение о минировании составляет 6 лет заключения.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Фейковые заминирования Полиция Новости Харькова Новости Украины Новости политики
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