Пьяный неадекват избил до сотрясения мозга врача "скорой": медик приехала на вызов

В Червонограде на Львовщине пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи. Инцидент произошел вечером 11 февраля. По данному факту полиция Львовской области начала уголовное производство.

Как сообщает пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области, к стражам порядка за помощью обратились фельдшера скорой помощи. По их словам, пациент, к которому они прибыли на вызов, нанес телесные повреждения одному из врачей. Более того, он находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.

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На место инцидента прибыли патрульные и следственно-оперативная группа. Злоумышленником оказался 45-летний местный житель. Правоохранителям удалось его унять и задержать.

Жертва хулигана – 45-летняя жительница Червонограда. Женщину госпитализировали. Медики обнаружили у нее

ушибы лица,

закрытую черепно-мозговую травму,

сотрясение головного мозга.

По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство – статья Уголовного кодекса "Умышленное легкое телесное повреждение".

Если вину злоумышленника докажут, ему грозит:

штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (до 850 гривен)

или общественные работы сроком до двухсот часов,

или до одного года исправительных работ.

Досудебное расследование по этому делу продолжается.

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