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      Пьяный неадекват избил до сотрясения мозга врача "скорой": медик приехала на вызов

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      Во Львовской области пьяный мужчина избил фельдшера "скорой", которая приехала к нему на вызов / Информационное агентство "Трибуна-Бровары"

      В Червонограде на Львовщине пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи. Инцидент произошел вечером 11 февраля. По данному факту полиция Львовской области начала уголовное производство.

      Как сообщает пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области, к стражам порядка за помощью обратились фельдшера скорой помощи. По их словам, пациент, к которому они прибыли на вызов, нанес телесные повреждения одному из врачей. Более того, он находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.

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      На место инцидента прибыли патрульные и следственно-оперативная группа. Злоумышленником оказался 45-летний местный житель. Правоохранителям удалось его унять и задержать.

      Жертва хулигана – 45-летняя жительница Червонограда. Женщину госпитализировали. Медики обнаружили у нее

      • ушибы лица,
      • закрытую черепно-мозговую травму,
      • сотрясение головного мозга.

      По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство – статья Уголовного кодекса "Умышленное легкое телесное повреждение".

      Если вину злоумышленника докажут, ему грозит:

      • штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (до 850 гривен)
      • или общественные работы сроком до двухсот часов,
      • или до одного года исправительных работ.

      Досудебное расследование по этому делу продолжается.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости Львова
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