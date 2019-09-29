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      Пьяный подросток устроил ДТП в Киевской области: погиб парень, который был в багажнике

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      В ДТП на Киевщине погиб юноша, еще 6 пассажиров авто попали в больницу
      В ДТП на Киевщине погиб юноша, еще 6 пассажиров авто попали в больницу / Пресс-служба Нацполиции Украины

      В Мироновке Киевской области 29 сентября авто протаранило металлический забор и въехало во двор частного дома. За рулем автомобиля был 17-летний парень. В результате аварии погиб 19-летний юноша, который находился в багажнике авто из-за нехватки места в салоне.

      По предварительным данным полиции, студент одного из местных учебных заведений несколько дней назад приобрел себе авто. Похоже, он решил похвастаться перед друзьями, не имея водительского удостоверения. Свои силы парень не рассчитал и, находясь в нетрезвом состоянии, в компании еще 6 друзей в салоне авто решил прокатиться.

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      На скорости несовершеннолетний водитель не справился с управлением и протаранил забор частного дома. Его занесло в бетонный колодец, что и привело к трагедии.

      19-летний парень в багажнике погиб на месте. А сам водитель и еще 6 пассажиров, среди которых 2 девушек, находятся сейчас в больнице.

      По факту аварии полиция возбудила уголовное дело и расследует его как нарушение правил безопасности дорожного движения.

      ДТП Миронівка Київська область неповнолітні алкоголь жертви аварія
      Фото с места ДТП на Киевщине

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      Теги: Новости Украины Алкоголь Дети и несовершеннолетние Жертвы Аварии и ДТП Новости Киева
      Источник: 24 канал
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