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Пьяный полицейский сбил насмерть двух парней на Львовщине

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Пьяный полицейский сбил насмерть двух парней на Львовщине
Пьяный полицейский сбил насмерть двух парней на Львовщине / acc.cv.ua

В селе Жарков Бродовского района, что на Львовщине, около полуночи 29 августа пьяный сотрудник полиции насмерть сбил двух ребят, ехавших на скутере.

Об этом сообщила львовская журналистка Виктория Балицкая в Facebook.

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Как отметили в полиции, на сельской дороге столкнулись автомобиль "Рено Трафик" и скутер. Известно, что в результате ДТП на месте происшествия погибли 18-летний водитель скутера и его 19-летний пассажир, жители Бродовского района.

За рулем автомобиля находился 25-летний сотрудник одного из подразделений полиции Львовщины. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения – в его организме было 0,5 промилле алкоголя. Пока полицейского не задержали.

По данному факту открыто уголовное производство, начато служебное расследование. Материалы этого расследования будут направлены в прокуратуру. Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Напомним, в июне на Львовщине полицейская наехала на велосипедистку. В результате ДТП потерпевшая от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Аварии и ДТП Жертвы Алкоголь Новости Львова
Источник: 24 канал
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