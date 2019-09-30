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      Пьяный полицейский спровоцировал ДТП на Днепропетровщине: есть пострадавшие – фото

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      На Днепропетровщине полицейский совершил пьяное ДТП
      На Днепропетровщине полицейский совершил пьяное ДТП / Нацполіція

      Сотрудник полиции, находясь не на службе, не справился с управлением своего Volkswagen Golf и протаранил другое авто. Из-за ДТП пострадали трое людей.

      Водитель и пассажиры автомобиля "Лада Калина", в которую врезался полицейский, попали в больницу. Об этом сообщают сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

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      ДТП произошло вечером 29 сентября в 18:50 в Павлограде. У виновника ДТП были признаки алкогольного опьянения.

      По решению главы Национальной полиции Игоря Клименко руководитель отдела уголовного розыска Павлоградского ОП и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей,
      – сообщают в полиции.

      На месте происшествия работают следователи. Решается вопрос об открытии уголовного производства.


      ДТП в Павлограде/ Источник: dp.npu.gov.ua


      ДТП с пьяным полицейским на Днепропетровщине/ Источник: dp.npu.gov.ua

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      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Новости Днепра Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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