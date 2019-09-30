Пьяный полицейский спровоцировал ДТП на Днепропетровщине: есть пострадавшие – фото
Сотрудник полиции, находясь не на службе, не справился с управлением своего Volkswagen Golf и протаранил другое авто. Из-за ДТП пострадали трое людей.
Водитель и пассажиры автомобиля "Лада Калина", в которую врезался полицейский, попали в больницу. Об этом сообщают сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
Знайте больше: Пьяный подросток устроил ДТП на Киевщине: погиб парень, который был в багажнике
ДТП произошло вечером 29 сентября в 18:50 в Павлограде. У виновника ДТП были признаки алкогольного опьянения.
По решению главы Национальной полиции Игоря Клименко руководитель отдела уголовного розыска Павлоградского ОП и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей,
– сообщают в полиции.
На месте происшествия работают следователи. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
ДТП в Павлограде/ Источник: dp.npu.gov.ua
ДТП с пьяным полицейским на Днепропетровщине/ Источник: dp.npu.gov.ua
Выбор редакции
-
Разгромные победы Шахтера, Десны и Зари, Динамо возвращается на третье место: итоги 9 тура УПЛсегодня , 08:20
-
Главные новости 29 сентября: от Зеленского требуют стенограммы бесед с Путиным, арест Пушилинасегодня , 08:01
-
У истории со скандалом вокруг Трампа и Байдена будет неожиданный финал, – экспертсегодня , 07:01