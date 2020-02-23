Пьяный полицейский устроил ДТП в Одесской области: есть погибший

В Одесской области сотрудник полиции охраны вечером 22 февраля устроил смертельное ДТП. Правоохранитель в состоянии алкогольного опьянения ехал на мотоцикле, но не справился с управлением и перевернулся. Его пассажир погиб на месте.

В Государственном бюро расследований уточнили, что смертельная авария произошла около 17 часов в одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области.

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Правоохранитель не справился с управлением мотоцикла марки "МТ-11", вследствие чего транспортное средство перевернулось. В результате ДТП пассажир мотоцикла погиб, а водитель получил телесные повреждения,

– рассказали в ГБР.

По данным следователей, на момент аварии полицейский был нетрезв. В его крови обнаружили 2,03 промилле алкоголя.

Сейчас полицейского задержали. Следователи решают вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения. Если вину полицейского докажут, ему грозит заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортом до 3 лет или без такового.