Пьяный полицейский устроил ДТП в Одесской области: есть погибший
В Одесской области сотрудник полиции охраны вечером 22 февраля устроил смертельное ДТП. Правоохранитель в состоянии алкогольного опьянения ехал на мотоцикле, но не справился с управлением и перевернулся. Его пассажир погиб на месте.
В Государственном бюро расследований уточнили, что смертельная авария произошла около 17 часов в одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области.
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Правоохранитель не справился с управлением мотоцикла марки "МТ-11", вследствие чего транспортное средство перевернулось. В результате ДТП пассажир мотоцикла погиб, а водитель получил телесные повреждения,
– рассказали в ГБР.
По данным следователей, на момент аварии полицейский был нетрезв. В его крови обнаружили 2,03 промилле алкоголя.
Сейчас полицейского задержали. Следователи решают вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения. Если вину полицейского докажут, ему грозит заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортом до 3 лет или без такового.