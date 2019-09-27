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      Смертельное ДТП в Броварах: появилось видео, как пьяный полицейский влетел в остановку

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      ДТП в Броварах вчера 26.09.2019 – видео аварии, полицейский влетел в остановку
      Смертельное ДТП с участием полицейского в Броварах / Нацполиция

      В Броварах нетрезвый полицейский 26 сентября на большой скорости влетел в остановку общественного транспорта. В результате аварии погибла женщина, еще два мужчины получили травмы.

      Жуткое видео опубликовал директор Государственного бюро расследований Роман Труба в своем телеграмм-канале.

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      Еще одно смертельное ДТП с участием правоохранителя. Пьяный работник полиции охраны на большой скорости просто "снес" трех человек, которые стояли на остановке общественного транспорта,
      – написал Труба.

      Глава ГБР отметил, что горе-полицейского уже задержали, он понесет наказание.

      Труба также отметил, что правоохранители в Украине должны быть примером для подражания, а не творить беззаконие да еще и в нетрезвом состоянии.

      Что известно о смертельном ДТП в Броварах?
      26 сентября около 17:30 сотрудник полиции охраны насмерть сбил женщину и ранил еще двух человек, которые стояли на остановке общественного транспорта в Броварах. Проверка на содержание алкоголя обнаружила у него 1,7 промилле, что почти в 9 раз превышает норму.

      К слову, полицейский был за рулем автомобиля Opel на иностранной регистрации.

      Из-за этого от исполнения служебных обязанностей на время служебного расследования отстранили начальника Государственной охранной службы Киевской области. Также на место трагедии приезжал новоназначенный глава Нацполиции Игорь Клименко.

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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Жертвы Полиция ДТП в Броварах Новости Киева Роман Труба Государственное бюро расследований
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