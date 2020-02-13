Пьяный полицейский за рулем приехал оформлять ДТП в Одесской области: видео

Нетрезвый сотрудник полиции приехал к участникам аварии вблизи Черноморска, в Одесской области, для оформления протокола. Теперь ему грозит увольнение из органов внутренних дел.

Пресс-служба областной полиции сообщает, что ДТП произошло в селе Александровка. После того как один из участников аварии уведомил полицию о приезде пьяного следователя, на место происшествия выехали сотрудники инспекции Нацполиции и управления внутренней безопасности Одесской области.

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Смотрите видео, как пьяный полицейский приехал оформлять ДТП:

Оказалось, что полицейский решил оформлять ДТП, находясь не на службе. В отношении него уже составлен административный протокол по ст.130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Кроме того, начато служебное расследование, на период которого полицейский отстранен от исполнения обязанностей по должности.