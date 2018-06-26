Пьяный помощник нардепа подстрелил подростка

В городе Вишневое Киевской области нетрезвый мужчина ранил из травматического оружия 14-летнего парня.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на представителя Национальной полиции Ярослава Тракало.

Читайте также: В Украине на футбольном матче произошла стрельба из автомата Калашникова

Ребята играли в футбол. Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии ранил парня 14 лет. Ранение в ногу. Пока неизвестно достоверно, или он сделал это намеренно, или по неосторожности,

– сказал спикер.

Также в полиции сообщили, что задержанный является жителем Вишневого.

"Мужчина задержан. Пистолет для отстрела резиновыми пулями изъяли. По данному факту открыто уголовное производства по статье 296 – хулиганство", – добавил Тракало.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, задержали за стрельбу мужчину по фамилии Штанько. По словам собеседника издания, он является помощником на общественных началах нардепа от БПП Юлия Мамчура.