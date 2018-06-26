15:55
26 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
24°C 12°C
  • среда
    27°C 16°C
  • четверг
    25°C 20°C
  • пятница
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Болезнь дяди Вовы. Кадыров – кара Египта
Вєсті Кремля
23:27, 25 июня
Вести.UA. Августо Пиночет уже стучится в двери. У пиарщиков Порошенко кризис жанра
Вєсті.UA
20:12, 25 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
14:39, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Пьяный помощник нардепа подстрелил подростка

65 Читати новину українською
Стрельба в Вишневом
Стрельба в Вишневом / Фото из свободных источников

В городе Вишневое Киевской области нетрезвый мужчина ранил из травматического оружия 14-летнего парня.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на представителя Национальной полиции Ярослава Тракало.

Читайте также: В Украине на футбольном матче произошла стрельба из автомата Калашникова

Ребята играли в футбол. Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии ранил парня 14 лет. Ранение в ногу. Пока неизвестно достоверно, или он сделал это намеренно, или по неосторожности,
– сказал спикер.

Также в полиции сообщили, что задержанный является жителем Вишневого.

"Мужчина задержан. Пистолет для отстрела резиновыми пулями изъяли. По данному факту открыто уголовное производства по статье 296 – хулиганство", – добавил Тракало.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, задержали за стрельбу мужчину по фамилии Штанько. По словам собеседника издания, он является помощником на общественных началах нардепа от БПП Юлия Мамчура.

Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Оружие
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
сегодня, 15:00 Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
Все про здоров'я 152
Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі
сегодня, 14:05 Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі
Дмитро Гнап 111
Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны
сегодня, 12:00 Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны
Ян Валетов 1466
Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
сегодня, 08:38 Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
Євгенія Мазур 959
Фавориты чемпионата мира – Хорватия, Бельгия, Франция и Англия
25 июня, 23:53 Фавориты чемпионата мира – Хорватия, Бельгия, Франция и Англия
Іван Вербицький 247
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук