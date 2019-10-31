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      Пьяный продавец изнасиловал в киоске несовершеннолетнюю девочку

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      Пенсионер изнасиловал ребенка в киоске с прессой
      Пенсионер изнасиловал ребенка в киоске с прессой / unsplash.com

      В Одессе 64-летний мужчина посреди дня затащил в киоск с прессой несовершеннолетнего ребенка. За преступление он будет сидеть за решеткой.

      Инцидент произошел в июне 2019 года. Будучи навеселе, 64-летний пенсионер затянул в киоск с прессой, в котором работал продавцом, 13-летнюю девочку. Как сообщает прокуратура Одесской области, именно там он совершил надругательство над ребенком.

      Важно: ГБР на днях назовет фамилию убийцы 5-летнего Кирилла Тлявова

      Прокуратуре удалось полностью доказать его преступление. Суд назначил ему 5 лет за решеткой.

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      Теги: Криминал Дети и несовершеннолетние Новости Одессы
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