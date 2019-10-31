Пьяный продавец изнасиловал в киоске несовершеннолетнюю девочку

В Одессе 64-летний мужчина посреди дня затащил в киоск с прессой несовершеннолетнего ребенка. За преступление он будет сидеть за решеткой.

Инцидент произошел в июне 2019 года. Будучи навеселе, 64-летний пенсионер затянул в киоск с прессой, в котором работал продавцом, 13-летнюю девочку. Как сообщает прокуратура Одесской области, именно там он совершил надругательство над ребенком.

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Прокуратуре удалось полностью доказать его преступление. Суд назначил ему 5 лет за решеткой.