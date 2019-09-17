Пьяный сотрудник СТО устроил гонки с полицией и разбил чужое авто: видео

В Киеве пьяный работник СТО решил покататься по ночной столице на автомобиле, который привезли на ремонт. Однако, без приключений не обошлось – мужчина сначала устроил гонки с полицейскими, а затем попал в аварию.

На подозрительную манеру вождения водителя авто Chevrolet Volt обратили внимание полицейские, которые попытались остановить машину, передает "Информатор".

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Но водитель требование проигнорировал и начал убегать. Продолжалось это пока он в итоге не врезался в микроавтобус. Обе машины вылетели на тротуар.

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К счастью, пострадавших нет. Машину эвакуировали, а мужчину задержали. Драгер показал в крови горе-водителя в 7 раз превышение нормы алкоголя. Тогда же и выяснилось, что машина мужчине не принадлежит. Он отделался админпротоколом.