Пьяный сотрудник СТО устроил гонки с полицией и разбил чужое авто: видео
В Киеве пьяный работник СТО решил покататься по ночной столице на автомобиле, который привезли на ремонт. Однако, без приключений не обошлось – мужчина сначала устроил гонки с полицейскими, а затем попал в аварию.
На подозрительную манеру вождения водителя авто Chevrolet Volt обратили внимание полицейские, которые попытались остановить машину, передает "Информатор".
Читайте также: Мажорное ДТП в Харькове: водитель кабриолета рассказала свою версию произошедшего – видео
Но водитель требование проигнорировал и начал убегать. Продолжалось это пока он в итоге не врезался в микроавтобус. Обе машины вылетели на тротуар.
Пьяный работник СТО разбил чужое авто: смотрите видео с места происшествия