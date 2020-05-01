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      Пьяный священник задушил своего знакомого и спрятал его тело в лесу на Волыни

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      Место убийства в Шацке
      Место убийства в Шацке / Нацполиция

      В лесном массиве вблизи села Мельники на Волыни обнаружили тело 53-летнего местного жителя. Главный подозреваемый в его убийстве – священник.

      Убийство произошло 28 апреля. Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на следующий день, сообщили в полиции.

      В то же время в Запорожье пьяные подростки сорвали флаг Украины: видео надругательства и мести им

      Местные правоохранители менее чем за сутки установили личность злоумышленника. Им оказался не судимый 49-летний житель соседнего села.

      "Следствие считает, что вечером 28 апреля 2020 голда нетрезвый мужчина в селе Мельники Шацкого района на территории лесного массива в урочище "Голая Берла" во время конфликта задушил знакомого", – сообщили в прокуратуре.

      В полиции не назвали имени пподозреваемого. Однако издание ВолиньPost со ссылкой на собственные источники пишет, что подозреваемый – священник, настоятель Свято-Анновского храма УПЦ (МП) Петр Границкий. 27 апреля у него день рождения, поэтому, вполне вероятно, что в лесу он с друзьями и праздновал его.

      Пока же суд решил избрать подозреваемому содержания под стражей 60 дней. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Волынь Криминальные новости
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