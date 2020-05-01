Пьяный священник задушил своего знакомого и спрятал его тело в лесу на Волыни

В лесном массиве вблизи села Мельники на Волыни обнаружили тело 53-летнего местного жителя. Главный подозреваемый в его убийстве – священник.

Убийство произошло 28 апреля. Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на следующий день, сообщили в полиции.

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Местные правоохранители менее чем за сутки установили личность злоумышленника. Им оказался не судимый 49-летний житель соседнего села.

"Следствие считает, что вечером 28 апреля 2020 голда нетрезвый мужчина в селе Мельники Шацкого района на территории лесного массива в урочище "Голая Берла" во время конфликта задушил знакомого", – сообщили в прокуратуре.

В полиции не назвали имени пподозреваемого. Однако издание ВолиньPost со ссылкой на собственные источники пишет, что подозреваемый – священник, настоятель Свято-Анновского храма УПЦ (МП) Петр Границкий. 27 апреля у него день рождения, поэтому, вполне вероятно, что в лесу он с друзьями и праздновал его.

Пока же суд решил избрать подозреваемому содержания под стражей 60 дней. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.