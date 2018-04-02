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Пьяный террорист стрелял по звездам: думал, что это беспилотник ВСУ

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Пьяные террористы открывают
Пьяные террористы открывают "дружественный огонь" / Фото из свободных источников (Иллюстрация)

В рядах пророссийских наемников на Донбассе наблюдаются странные случаи открытия "дружественного огня".

Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО.

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В основном огонь по "товарищах" по оружию террористы открывают не на трезвую голову.

По информации украинской разведки, в воскресенье, 1 апреля, на одной из позиций вблизи линии фронта один из нетрезвых боевиков открыл огонь из стрелкового оружия якобы по беспилотнику, который, как он подумал, был запущен со стороны украинских воинов.

Впрочем, как выяснилось позже, этот горе-вояка увидел на небе звезду, которую принял за беспилотник. Без колебаний "Рембо" открыл огонь. Впрочем, то ли с прицеливанием у нетрезвого боевика возникли проблемы, то ли звезды на небе протянулись к горизонту, но в результате "охоты" на БПЛА, выстрелы едва не стали роковыми для подельников с соседней позиции,
– говорится в сообщении на Facebook-странице штаба.

Обстреляными оказались "минометчики" представителей оккупационных властей, которые почему-то находились не в местах отвода тяжелого вооружения, а непосредственно у линии разграничения.

К слову, накануне в украинской стороне СЦКК сообщили, что пророссийские наемники сбили беспилотник ОБСЕ, который зафиксировал передвижение российской техники на Донбассе.

Теги: терроризм Война на Донбассе АТО Новости Украины
Источник: 24 Канал
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