Пьяный водитель наехал на пешеходов в Днепре, среди них – ребенок: фото

В Днепре водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на пешеходов. В результате пострадали четыре человека, среди них – 12-летний мальчик.

По информации пресс-службы областной полиции, ДТП произошло примерно в 17:40 на улице Ударников.

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Известно, что 47-летний водитель автомобиля Мерседес Sprinter выехал на трамвайные пути. А когда пытался избежать столкновения с трамваем, наехал на пешеходов.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

Полицейские уже открыли уголовное производство по уголовной статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.



ДТП в Днепре