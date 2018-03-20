Пьяный водитель с ребенком в салоне устроил погоню в Харькове, есть пострадавшие

Двое полицейских попали в больницу из-за действий пьяного водителя в Харькове, 19 марта.

Об этом сообщает "Киев ДТП".

Полиция заметила водителя-нарушителя и попросила остановиться, однако тот решил бежать. Мужчина добавил газа и в результате протаранил пять машин.

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Правоохранителям пришлось преследовать мужчину несколько километров. Наконец, один из экипажей перегородил машину горе-водителю. Тот не затормозил и врезался в Toyota Prius.

Пострадавших полицейских госпитализировали.

Также, как выяснили СМИ, в салоне авто водителя-беглеца находилась его жена и двухлетний ребенок.