Пьяный водитель с ребенком в салоне устроил погоню в Харькове, есть пострадавшие
Двое полицейских попали в больницу из-за действий пьяного водителя в Харькове, 19 марта.
Об этом сообщает "Киев ДТП".
Полиция заметила водителя-нарушителя и попросила остановиться, однако тот решил бежать. Мужчина добавил газа и в результате протаранил пять машин.
Читайте также: Пьяный полицейский врезался в авто депутата в Ровно
Правоохранителям пришлось преследовать мужчину несколько километров. Наконец, один из экипажей перегородил машину горе-водителю. Тот не затормозил и врезался в Toyota Prius.
Пострадавших полицейских госпитализировали.
Также, как выяснили СМИ, в салоне авто водителя-беглеца находилась его жена и двухлетний ребенок.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии