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      Пьяный водитель устроил жуткое ДТП в Киеве: погибла беременная

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      ДТП в Киеве на проспекте Курбасас 20 декабря 2018: погибла беременная
      Пьяный водитель влетел в автобус в Киеве / Фото из открытых источников

      В Киеве вечером 20 декабря на проспекте Леся Курбаса (Борщаговка) водитель подшофе врезался в автобус с пассажирами. Беременная пассажирка авто погибла так и не дождавшись медпомощи.

      Легковушка Mercedes на бешеной скорости врезалась в автобус, который отъезжал от остановки. В транспорте было 20 пассажиров.

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      Авто влетело с такой силой, что капот машины был разбит вдребезги. Удар пришелся на пассажирское сиденье, где была женщина. Выбраться из искореженной легковушки самостоятельно не удалось. Пока спасатели пытались достать пострадавшую – она умерла.

      По информации сообщества dtp.kiev.ua в Facebook, погибшая женщина была беременна.

      дтп київ
      ДТП в Киеве

      дтп
      Жуткое ДТП в Киеве

      Пьяный водитель устроил жуткое ДТП в Киеве: видео (18+)

       

      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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