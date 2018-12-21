Пьяный водитель устроил жуткое ДТП в Киеве: погибла беременная
В Киеве вечером 20 декабря на проспекте Леся Курбаса (Борщаговка) водитель подшофе врезался в автобус с пассажирами. Беременная пассажирка авто погибла так и не дождавшись медпомощи.
Легковушка Mercedes на бешеной скорости врезалась в автобус, который отъезжал от остановки. В транспорте было 20 пассажиров.
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Авто влетело с такой силой, что капот машины был разбит вдребезги. Удар пришелся на пассажирское сиденье, где была женщина. Выбраться из искореженной легковушки самостоятельно не удалось. Пока спасатели пытались достать пострадавшую – она умерла.
По информации сообщества dtp.kiev.ua в Facebook, погибшая женщина была беременна.
ДТП в Киеве
Жуткое ДТП в Киеве
Пьяный водитель устроил жуткое ДТП в Киеве: видео (18+)