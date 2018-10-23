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      Пять хитов Стинга: что послушать перед концертом в Киеве

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      Стинг выступит в Киеве
      Стинг выступит в Киеве / Фото из открытых источников

      14 ноября в Киев приедет легендарный певец Стинг. Для украинских меломанов это событие. Тем более, что в этот раз он едет не один, а в компании своего друга Шэгги, с которым и записал последний альбом 44/876.

      Основой концерта станут песни из нового альбома, но в преддверии приезда британской звезды хочется вспомнить и главные хиты Стинга, которые тоже обязательно прозвучат в Киеве.

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      Пять хитов Стинга

      Fragile

      Сингл из второго студийного альбома Стинга "Nothing Like the Sun", который стал лучшей пластинкой по мнению Brit Awards в 1988 году. Кроме англоязычного варианта музыкантом были записаны версии песни на испанском и португальском языках – Fragilidad и Fragil. Песня посвящение американскому инженеру-строителю, который погиб от рук оппозиционеров во время работы над гидроэнергетическим проектом в Никарагуа. Студийная версия Fragile стала одной из главных визиток Стинга, благодаря которой о нем узнал мир.

      Стинг – Fragile: видео

       

      Englishman in New York

      Еще один хит, который вышел на пластинке "Nothing Like the Sun". Песня посвящена писателю Квентину Криспу, с которым Стинг подружился после того, как Крисп переехал из Лондона на Манхэттен. Трек родился, когда однажды Квентин Крисп написал музыканту шутливо: "... я жду получения бумаг о гражданстве для того, чтобы совершить преступление и не быть депортированным".

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      Основная идея песни – "Оставайся собой, несмотря на то, что говорят другие", это полностью соответствует тому образу жизни, который вел Квентин Крисп.

      Стинг Englishman in New York: видео

       

      Shape of My Heart

      Песня, о которой большинство поклонников музыканта узнали благодаря фильму Люка Бессона "Леон" и которая вошла в альбом "Ten summoner's Tales", что вышел в 1993 году. Соавтором песни стал гитарист Доминик Миллер, который показал Стингу тот самый гитарный риф и исполнил партию на испанской акустической гитаре. Когда Миллер впервые наиграл песню Стингу, тот, находясь под впечатлением от услышанной мелодии, отправился на прогулку по берегу реки и через лес, надеясь придумать идею для стиха. Когда музыкант вернулся с прогулки в студию, и текст, и структура новой песни уже были почти полностью составлены.

      Стинг Shape of My Heart: видео

       

      Desert Rose

      Один из самых известных дуэтов Стинга, записанный с алжирским исполнителем Шебом Мами. Хит вошел в альбом Brand New Day и побывал на 15-м месте в топ-20 UK Singles Chart и на 17 строчке в Billboard Hot 100, достигнув успеха в Швейцарии и Италии.

      Стинг Desert Rose: видео

       

      Fields of Gold

      Четвертый сингл Стинга из альбома "Ten Summoner's Tales". Как и все другие песни на этой пластинке, Fields of Gold была записана в студии Lake House, графство Уилтшир, смиксована в The Townhouse Studio, Лондон и сведена в студии Masterdisk, Нью-Йорк. Песня возглавила многие мировые чарты и стала хитом во многих странах, включая Ирландию, Германию, Нидерланды и Швейцарию и другие.

      Стинг Fields of Gold: видео

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Стинг Концерты
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 23 октября
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