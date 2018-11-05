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      Пять причин, почему стоит пойти на массаж

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      Чем полезен массаж
      Чем полезен массаж / royalspa.com.ua

      После тяжелого рабочего дня массаж помогает снять усталость, расслабиться и получить заряд бодрости. А еще он имеет немало других преимуществ.

      Об этом рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook.

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      Чем полезен массаж?

      - Он помогает вывести токсичные вещества из организма и очищает ткани;
      - имеет положительное влияние на скорость и качество обмена веществ;
      - способствует уменьшению жировых отложений и целлюлита;
      - снимает мышечную усталость и напряжение;
      - способствует быстрому восстановлению тела после травм.

      via GIPHY

      Какие есть виды массажа?

      1. Лечебный – для лечения и профилактики сколиоза, остеохондроза и грыж.

      2. Антицеллюлитный – для борьбы с жиром и "апельсиновой коркой".

      3. Спортивный – для восстановления организма и быстрого достижения необходимой спортивной формы.

      4. Лимфодренажный – для оздоровления организма и замедления процессов старения.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Советы Здоровье Здоровая жизнь Красивое тело
      Источник: 24 Канал
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