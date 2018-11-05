Пять причин, почему стоит пойти на массаж
После тяжелого рабочего дня массаж помогает снять усталость, расслабиться и получить заряд бодрости. А еще он имеет немало других преимуществ.
Об этом рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook.
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Чем полезен массаж?
- Он помогает вывести токсичные вещества из организма и очищает ткани;
- имеет положительное влияние на скорость и качество обмена веществ;
- способствует уменьшению жировых отложений и целлюлита;
- снимает мышечную усталость и напряжение;
- способствует быстрому восстановлению тела после травм.
Какие есть виды массажа?
1. Лечебный – для лечения и профилактики сколиоза, остеохондроза и грыж.
2. Антицеллюлитный – для борьбы с жиром и "апельсиновой коркой".
3. Спортивный – для восстановления организма и быстрого достижения необходимой спортивной формы.
4. Лимфодренажный – для оздоровления организма и замедления процессов старения.
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