Пять причин, почему стоит пойти на массаж

После тяжелого рабочего дня массаж помогает снять усталость, расслабиться и получить заряд бодрости. А еще он имеет немало других преимуществ.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook.

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Чем полезен массаж?

- Он помогает вывести токсичные вещества из организма и очищает ткани;

- имеет положительное влияние на скорость и качество обмена веществ;

- способствует уменьшению жировых отложений и целлюлита;

- снимает мышечную усталость и напряжение;

- способствует быстрому восстановлению тела после травм.

Какие есть виды массажа?

1. Лечебный – для лечения и профилактики сколиоза, остеохондроза и грыж.

2. Антицеллюлитный – для борьбы с жиром и "апельсиновой коркой".

3. Спортивный – для восстановления организма и быстрого достижения необходимой спортивной формы.

4. Лимфодренажный – для оздоровления организма и замедления процессов старения.

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