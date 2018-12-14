Пятерых российских бобслеистов отстранили от соревнований из-за допинга
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила пятерых российских бобслеистов за употребление допинга во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
Глава Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков, а также спортсмены Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин сначала получили пожизненную дисквалификацию от Международного олимпийского комитета (МОК), однако позже Спортивный арбитражный суд (CAS) смягчил наказание, пишет официальный сайт IBSF.
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Зубков не может посещать любые официальные мероприятия под эгидой IBSF, а выступающие спортсмены отстранены от соревнований.
В прошлом году Международный олимпийский комитет признал пятерых бобслеистов виновными в употреблении допинга, полностью аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи.
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