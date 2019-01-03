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      Пять самых распространенных проблем в паре во время праздников

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      5 самых распространенных проблем в паре во время праздников
      5 самых распространенных проблем в паре во время праздников / elpais.com.uy

      Праздники могут быть ярким периодом в вашей жизни, однако существует риск возникновения ссор и недоразумений, которые могут испортить эту атмосферу.

      Семейные терапевты составили список самых распространенных проблем, которые возникают во время праздников, информирует The Huffington Post.

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      1. Вы не решили, с кем праздновать

      Большая проблема – определить, с чьей семьей праздновать Рождество и другие праздники. Поэтому обдумайте все возможные варианты. Возможно, в этом году вы празднуете в семье мужа или парня, а на следующий – в семье жены или девушки. Если не получается, тогда пригласите сразу две семьи к себе, однако это может повлечь новый уровень стресса.

      Ви не вирішили, з яким святкувати
      Вы не решили, с каким праздновать

      2. Вы не согласовываете бюджет

      Серьезные проблемы в паре могут возникнуть из-за того, что женщина покупает слишком дорогие подарки, и она не озвучивает бюджет и не обсуждает с любимым человеком. Чтобы избежать конфликты, перед праздниками определите бюджет подарков, составьте финансовый план.

      3. Выпили слишком много алкоголя

      И даже дело не в количестве спиртного, а в том, как вы после этого себя ведете. Обсудите с партнером сколько пить и как добраться домой после празднования.

      via GIPHY

      4. У вас "токсичные" родственники

      Если ваша родня или родня вашего партнера напивается, поговорит о вашей паре плохие вещи каждые праздники, вероятно, это празднование не будет другим. Придумайте "план Б" – научитесь упражнениям дыхания, взгляните на ситуацию с другой стороны. Делайте это с вашей половинкой. К примеру, придумайте секретный сигнал.

      5. У вас разные традиции

      В вашей семье распаковывают подарки на Сочельник, а в семье партнера – на Рождество или же вообще не дарят подарков. Традиции, которые были в детстве, имеют сильную эмоциональную связь с человеком, поэтому ему сложно их менять. Можно чередовать традиции или же взять по части традиций из обеих семей и объединить их. А можно придумать собственные!

      Вигадайте власні традиції
      Придумывайте собственные традиции

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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