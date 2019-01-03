Пять самых распространенных проблем в паре во время праздников

Праздники могут быть ярким периодом в вашей жизни, однако существует риск возникновения ссор и недоразумений, которые могут испортить эту атмосферу.

Семейные терапевты составили список самых распространенных проблем, которые возникают во время праздников, информирует The Huffington Post.

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1. Вы не решили, с кем праздновать

Большая проблема – определить, с чьей семьей праздновать Рождество и другие праздники. Поэтому обдумайте все возможные варианты. Возможно, в этом году вы празднуете в семье мужа или парня, а на следующий – в семье жены или девушки. Если не получается, тогда пригласите сразу две семьи к себе, однако это может повлечь новый уровень стресса.



Вы не решили, с каким праздновать

2. Вы не согласовываете бюджет

Серьезные проблемы в паре могут возникнуть из-за того, что женщина покупает слишком дорогие подарки, и она не озвучивает бюджет и не обсуждает с любимым человеком. Чтобы избежать конфликты, перед праздниками определите бюджет подарков, составьте финансовый план.

3. Выпили слишком много алкоголя

И даже дело не в количестве спиртного, а в том, как вы после этого себя ведете. Обсудите с партнером сколько пить и как добраться домой после празднования.

4. У вас "токсичные" родственники

Если ваша родня или родня вашего партнера напивается, поговорит о вашей паре плохие вещи каждые праздники, вероятно, это празднование не будет другим. Придумайте "план Б" – научитесь упражнениям дыхания, взгляните на ситуацию с другой стороны. Делайте это с вашей половинкой. К примеру, придумайте секретный сигнал.

5. У вас разные традиции

В вашей семье распаковывают подарки на Сочельник, а в семье партнера – на Рождество или же вообще не дарят подарков. Традиции, которые были в детстве, имеют сильную эмоциональную связь с человеком, поэтому ему сложно их менять. Можно чередовать традиции или же взять по части традиций из обеих семей и объединить их. А можно придумать собственные!



Придумывайте собственные традиции

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