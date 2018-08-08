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Пять специй, которые ускорят обмен веществ

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Пять специй, которые ускорят обмен веществ
Пять специй, которые ускорят обмен веществ / johnscreeklifestyle.com

Метаболизм (или обмен веществ) – это процесс, который влияет на фигуру. Если он быстрый, то человек может есть много калорийных продуктов и иметь стройную фигуру, если же нет, то можно растолстеть от овощей.

Некоторые специи способны улучшить обмен веществ, пишет Cosmo.

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Имбирь

Он считается мощным антиоксидантом. В имбире содержится активный компонент гингерол, который улучшает пищеварение и утилизирует жиры. Его можно добавлять в рацион, в кофе или же чай.

Імбир
Имбирь

Куркума

В этой индийской специи есть полифенолы – вещества, благодаря которым происходит активное сжигание жира и ускорение метаболизма.
Куркума придаст вкус рису, булгуру, чечевице и омлету.

Корица

Эти специи могут снижать уровень глюкозы в крови, следовательно, бороться с образованием жировых отложений. Корицу можно добавлять в выпечку, напитки и овсянку.

Кориця
Корица

Тмин

Приправа считается эффективной для уменьшения жира из-за высокого содержания фитостерола. Последнее вещество способно ускорять метаболизм. Тмин можно добавить в мясные блюда и салаты.

Кмин
Тмин

Перец

Красный и черный перец содержат капсаицин – активный компонент, что способен снижать чувство голода и аппетита. Благодаря этому усиливается скорость сжигания жира.

Перец прекрасно сочетается с овощами и мясом.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Желудочно-кишечный тракт
Источник: 24 Канал
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