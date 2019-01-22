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      Годовщина первых смертей на Майдане: как в Украине почтили память героев Небесной Сотни

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      Ровно пять лет назад, 22 января 2014 года, в рядах Небесной Сотни появились три героя – Сергей Нигоян, Михаил Жизневский, Юрий Вербицкий. Чуть позже от ранений умер Роман Сеник. Какими их помнят украинцы и как почтили годовщину трагедии – выясняли журналисты 24 канала.

      Пять лет назад, во время Евромайдана, Виктора Тимченко знали по позывному "Капитан Немо".

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      Он до сих пор хранит флаги Майдана – они не только дают ему надежду, но и каждый раз напоминают о самых бурных событиях Революции Достоинства.

      Это символический флаг. Он как раз хорошо показывает, что в темноте и копоти горел вот этот символ, как бы говоря, что мы в любом случае победим,
      – вспомнил Тимченко.

      Майдан
      Виктор Тимченко и один из символов стойкости и победы Майдана

      Он также рассказал, что 21 января 2014 года стоял между "Беркутом" и манифестантами, на том же месте, где на следующий день стоял Михаил Жизневский – мужчина "светлый, без всякой агрессии, с добрым, хорошим лицом, и такой же душой".

      Майдан
      Сенык, Жизневский, Нигоян и Вербицкий первыми отдали жизни во время Революции Достоинства

      Михаил Жизневский, Сергей Нигоян, Юрий Вербицкий и Роман Сенык – именно их фото держат во главе колонны. Память о них собрала десятки людей. Через пять лет после трагических событий люди колонной прошли к местам, где убили героев, чтобы вспомнить каждого.

      Сеник
      Роман Сенык в Киеве 2014-го

      Фото Романа Сеныка держала его племянница Елена. Сдерживая слезы, вспомнила, как тот, несмотря на сведения о столкновениях, таки пошел на Майдан.

      Роман говорил, что кто-то должен идти. А он мог последнее с себя снять и отдать, чтобы людям сделать добро,
      – сказала Елена.

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      Роман Сенык, бывший миротворец ООН родом из Львовщины, был активным участником тех событий. Снайпер прострелил ему легкое и  тяжело ранил в плечо бронебойной пулей специального назначения. Через несколько дней мужчина скончался в больнице.

      Нігоян
      Сергей Нигоян – решительный и намерен идти до конца

      21-летний Сергей Нигоян приехал на Майдан с Днепропетровщины в начале Революции Достоинства. Он охранял блокпост третьей баррикады. Его убили на улице Грушевского тремя выстрелами из огнестрельного оружия.

      Жизневський
      Жизнь белоруса на украинской земле оборвала пуля, попавшая прямо в сердце

      Михаил Жизневский эмигрировал из Беларуси задолго до событий Евромайдана. У него всегда было обостренное чувство справедливости. К Революции присоединился с первых дней, входил в самооборону Майдана. Его также убили пулей в сердце на улице Грушевского.

      Вербицький
      Тело Юрия Вербицкого нашли со следами пыток

      В тот же день нашли тело еще одного майдановца – Юрия Вербицкого. Его вместе с общественным активистом Игорем Луценко беркутовцы похитили прямо из больницы. 50-летнего львовского сейсмолога нашли мертвым в окрестностях села Гнедин под Киевом со следами пыток.

      Напомним, недавно 24 канал сообщал, что генпрокурор Юрий Луценко рассказал о ходе расследования убийств на Майдане и пообещал: "Придет время, когда мы посадим всех".

      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости Украины Новости Киева Небесная Сотня Беркут Евромайдан Жертвы
      Источник: 24 канал
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