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      Пятая годовщина жестокого разгона студентов во время Революции Достоинства: пикет под МВД

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      29 ноября 2013 года, ровно пять лет назад, правоохранители жестоко разогнали мирный протест студентов. Именно это событие возмутило украинский народ и стало предтечей революции Достоинства. В память этих событий в центре Киева активисты провели факельное шествие: с Майдана Независимости пришли в Министерство внутренних дел, чтобы спросить, почему виновные в разгоне силовики до сих пор не наказаны.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист с места событий.

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      По его словам, активистов собралось немного – до двух десятков человек с факелами в руках. С Майдана они отправились на Банковую, под Администрацией президента бросили несколько взрывных пакетов. Но столкновений с полицией или травм не было.

      Видео о начале факельного шествия:

      К МВД они подошли даже не с требованиями расследования дел Майдана, ведь этим занимается прокуратура, а с претензиями, что до сих пор в полиции работают люди, которые принимали непосредственное участие в преступлениях против Майдана.

      Мы пришли к нынешнему руководителю тех людей, которые совершали преступления в 2013 году, а сейчас продолжают работать в ведомстве. И в тех же должностях, а также на высших. Никто реально не наказан, несколько человек только формально "под криминалом",
      – заявил организатор акции Сергей Мельниченко.

      Юрий Коваленко, руководитель Превентивного департамента полиции, вышел к активистам и пообещал передать министру требования пикетчиков. Так факельное шествие и закончилось.

      Напомним, 21 ноября 2018 года 24 канал сообщал, что в Киеве в Доме профсоюзов, сгоревшем во время Революции Достоинства в феврале 2014 года, открыли ресторан быстрого питания сети KFC. Это событие разозлило украинцев, поэтому они устроили в столице акцию протеста. Через два дня одиозный народный депутат Михаил Добкин заявил, что поступки бойцов спецподразделения "Беркут" на Майдане были оправданными.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Евромайдан Министерство внутренних дел протесты
      Источник: 24 канал
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