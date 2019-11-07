Тяжелораненых бойцов доставили в больницу Киева: видео

В центральный госпиталь города Киева самолетом из Харькова доставили пятерых раненых украинских военных.

Видео с места происшествия разместила у себя на странице волонтер Татьяна Руденька. На видео видно, что работники медучреждения еще до приезда ожидали раненых на пороге заведения.

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Бойцы получили тяжелые травмы в результате военных действий, которые происходили в течении последней недели. Ребята получили осколочные ранения, а также ампутации некоторых частей тела.

Для комплексной медицинской реабилитации бойцов авиацией доставили в столичный госпиталь. Военные находятся в тяжелом состоянии, поэтому нуждаются в срочном оперативном вмешательстве.

Отметим, что несмотря на недавнее разведение войск в Золотом, в последнее время Россия несколько раз нарушила режим прекращения огня. К примеру, в течение суток 6 ноября пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате 4 бойца получили осколочные ранения.



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