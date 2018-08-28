Пятеро украинок отправятся в Россию на чемпионат мира по шахматам

Пятеро украинских шахматисток отправятся в Россию на чемпионат мира по шахматам среди женщин, который продлится с 1 по 25 ноября в Ханты-Мансийске.

Среди пяти украинок – сестры Анна и Мария Музычук, Анна Ушенина, Наталья Жукова и Ирина Яновская-Гапоненко. Всего в турнире примет участие 64 шахматистки. Соответствующая информация обнародована на сайте FIDE.

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По словам матери сестер Музычук, девушки примут участие в турнире.

Напомним, что 14 марта 2018 года министр молодежи и спорта Игорь Жданов издал приказ 1065 о запрете участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории Российской Федерации (а также о запрете проведения там учебно-тренировочных сборов). И уже 11 апреля он издал новый приказ 1554 – о запрете финансирования из госбюджета участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории РФ. О запрете участия в турнирах на территории страны-агрессора там уже речи не было, а приказ 1065 утратил силу.

Стоит напомнить, что Анна Музычук в декабре 2017 года отказалась ехать в Саудовскую Аравию на чемпионат мира по шахматам из-за требования носить абайю и ущемление прав женщин. При этом тогда из-за этого решения она не сумела защитить титулы чемпионки мира по шахматам в категории блиц и рапид.

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