Пятов вошел в тройку лучших вратарей Лиги наций
Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов признан одним из лучших вратарей Лиги наций по версии WhoScored.
Пятов попал в тройку лучших голкиперов Лиги нации и получил оценку в 7,11 баллов.
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Лучшим голкипером по версии известного портала стал Силлессен из Голландии (рейтинг 7,35), вторая позиция досталась вратарю сборной Люксембурга Антони Морису (рейтинг 7,23).
Отметим, что Андрей Пятов сыграл в Лиге наций 3 матча – два против Чехии и один против Словакии. В этих играх основной голкипер сборной Украины пропустил лишь один гол в первом матче с чехами.
Напомним, что 20 ноября сборная Украины в Анталье сыграет товарищеский матч против Турции. Начало – в 19:30.
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