Пятый день Каннского фестиваля: фото лучших образов с красной дорожки
В пятый день на Каннском кинофестивале состоялась премьера французского фильма "Большая ванна" режиссера Жиля Леллуша. Посмотрите на фото ярких образов с красной дорожки.
"Большая ванна" – комедия о сорокалетних мужчинах, которые решили принять участие в чемпионате по синхронному плаванию.
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Изабель Гулар
Посмотреть фильм пришли самые яркие гости кинофестиваля в Каннах, в том числе Диана Крюгер, Карла Бруни, Изабель Гулар и другие. По случаю премьеры звезды надели стильные и яркие наряды, которые приковали внимание фотографов.
Стейси Мартин
Карла Бруни
Аризона Мьюз
Бруна Маркезини
Изабели Фонтана
Диана Крюгер
Напомним, 71-й Каннский кинофестиваль стартовал 8 мая 2018 года на Лазурном побережье Франции.