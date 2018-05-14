Пятый день Каннского фестиваля: фото лучших образов с красной дорожки

В пятый день на Каннском кинофестивале состоялась премьера французского фильма "Большая ванна" режиссера Жиля Леллуша. Посмотрите на фото ярких образов с красной дорожки.

"Большая ванна" – комедия о сорокалетних мужчинах, которые решили принять участие в чемпионате по синхронному плаванию. Читайте также: Третий день Каннского фестиваля: фото лучших образов с красной дорожки Изабель Гулар Посмотреть фильм пришли самые яркие гости кинофестиваля в Каннах, в том числе Диана Крюгер, Карла Бруни, Изабель Гулар и другие. По случаю премьеры звезды надели стильные и яркие наряды, которые приковали внимание фотографов.

Стейси Мартин

Карла Бруни

Аризона Мьюз



Бруна Маркезини

Изабели Фонтана

Диана Крюгер Напомним, 71-й Каннский кинофестиваль стартовал 8 мая 2018 года на Лазурном побережье Франции.