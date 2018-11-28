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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      "Пятый год войны и никаких изменений": бойцы рассказали о российском "Выхлопе" и диванных воинах

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      Военное положение уже действовало раньше – хоть и неофициально – на Донетчине и Луганщине. Жители этих областей уже пятый год живут и работают в особых условиях. Ведь часть областей оккупирована россиянами.

      Людям давно советуют постоянно быть внимательными, не поддаваться на провокации. А военным постоянно напоминают о мерах безопасности.

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      "Враг ведет себя нагло и скрытно. Вечером, в основном, случаются провокации, работают снайперы. Часто", – рассказал военнослужащий ВСУ Олег. К тому же, стреляют из новейшего вооружения.

      Вспышки нет. А "приход" есть. Найти где-то, как говорят, в шахте кучу советского вооружения – ну уже. Но в советском вооружении все понятно: вылетело – прилетело. А тут что-то интересное и новое, явно не наше и не советское. Другого объяснения нет. Плюс калибр 12,7. Считаем, что это "Выхлоп" – российская винтовка,
      – отметил Олег.

      Снайперский огонь – не единственное, чем драконят украинских армейцев.

      Олег
      Боец ВСУ Олег рассказал, что у врага есть новейшее российское вооружение

      Стрелковое оружие разных калибров, гранатометы, минометы – враг здесь "работает" из всего этого. Однако, бойцы Объединенных сил не терпят.

      Конечно, мы отвечаем. Как только враг начинает наглеть. У нас есть все средства для того, чтобы дать адекватный ответ,
      – сказал боец Сергей.

      Уже со среды, 28 ноября, здесь, как и на остальной части Донетчины, Луганщины и еще восьми областей Украины, заработает военное положение. Военные говорят, что для них не меняется ничего.


      "Мы все равно делаем свою работу", – говорит военнослужащий "Аптекарь"

      "Мы находимся здесь и делаем свою работу. А те, кто там должен делать – не хотят. Диванные воины", – отметил военный на псевдо "Аптекарь".

      В Донецкой и Луганской областях уже давно действует военное положение, пятый год идет война, и никаких изменений особо нет,
      – подытожил военнослужащий Сергей.

      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения, а затем и Верховная Рада на экстренном заседании проголосовала "за".

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Вооруженные Силы Украины Оружие Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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